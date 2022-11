[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 46

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

RWBY: Arrowfell

Verschijnt op: 15 november 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

RWBY: Arrowfell is een explosief nieuw actie avontuur welke zich afspeelt tijdens de gebeurtenissen van het zevende boek. Je kunt het nog het best zien als een interactief hoofdstuk, en de originele schrijvers zijn betrokken bij het maken van deze game. Dat betekent dat de game ook voice-overs van de originele cast bevat, en cutscens van het team achter de animehit. In het spel speel je als team RWBY bestaande uit Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna, en Yang Xiao Long. Je gaat op verkenning door Atlas en omliggende gebieden, waar je puzzels oplost, je tegenover enorme eindbazen komt te staan en een hele sloot aan personages ontmoet, waaronder oude bekenden en nieuwe gezichten.

Smurfs Kart

Verschijnt op: 15 november 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Zoals de naam al doet vermoeden is Smurfs Kart een racegame met de smurfen in de hoofdrol. Kies één van de twaalf beschikbare smurfen en probeer de snelste smurf uit het dorp te worden! Naast dat elke smurf een eigen kart en een special item hebt waarmee je de andere in kunt halen zul je ook de omgeving kunnen gebruiken. De 12 parcours uit de smurfwereld zitten vol met items, boosts, schansen, sluiproutes en meer! De game is daarnaast alleen of met meerdere te spelen: het ondersteunt lokale multiplayer tot op 4 spelers. Wij mochten de game tijdens Gamescom al even proberen. Benieuwd wat we ervan vonden? Dat kun je hier lezen!

Pokémon Violet & Pokémon Scarlet

Verschijnt op: 18 november 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Het is zover: deze week verschijnt de negende generatie van de welbekende Pokémon Games. In dit deel reis je naar het Paldea: een nieuw gebied vol uitgestrekte open landschappen met meren, hoogvlakten, woestenijen en gevaarlijke gebergtes. En met open bedoelen we ook open, Pokémon Scarlet en Violet zijn de allereerste echte open world Pokémon games! Ga op avontuur zoals jij wilt, terwijl je op jouw manier drie grootste verhalen beleeft en de gyms uitdaagt. En het beste? Je kunt er ook nog samen op uit gaan! Tot wel drie andere spelers kunnen in dezelfde ruimte op avontuur! Moedig elkaar aan terwijl je met wilde Pokémon vecht en laat met trots zien wie van je Pokémon aan je zijde meeloopt. Ook Pokémon mochten wij van Nintendo al even proberen: Je leest hier wat Jorden ervan vond!

Wat verder verschijnt in de week van 14 tot en met 20 november:

14 nov. 2022: Martial Knight – €6,41

14 nov. 2022: McPixel 3 – €9,99

15 nov. 2022: Super Woden GP – €11,99

15 nov. 2022: The Bounty Huntress – €4,99

15 nov. 2022: The Kingdom of Gardenia – €7,99

16 nov. 2022: Cardfight!! Vanguard Dear Days – €58,99

16 nov. 2022: Super Chicken Jumper – €4,99

16 nov. 2022: Chronostase Electric Collection – €7,99

16 nov. 2022: Wobbledogs – €19,99

16 nov. 2022: Happy Animals Mini Golf – €4,99

17 nov. 2022: Chompy Chomp Chomp Party – €9,99

17 nov. 2022: The Awakening of Mummies– €2,99

17 nov. 2022: The Closed Circle – €10,99

17 nov. 2022: Ultimate ADOM: Caverns of Chaos– €19,99

17 nov. 2022: In Extremis DX– €4,99

17 nov. 2022: Extinction Eclipse – €14,99

17 nov. 2022: Q REMASTERED – €7,01

17 nov. 2022: My Fantastic Ranch – €39,99

17 nov. 2022: Starsand – €19,99

17 nov. 2022: The Lost Labyrinth – €19,99

17 nov. 2022: Pixel Game Maker Series: VERZEUS– €8,17

17 nov. 2022: Animal Puzzle Cats– €4,99

17 nov. 2022: World Class Champion Soccer – €11,99

18 nov. 2022: Succubus With Guns – €7,99

18 nov. 2022: Slime’s Journey – €4,99

18 nov. 2022: Heidelberg 1693– €14,99

18 nov. 2022: Pid– €19,99

18 nov. 2022: Puzzle Games Bundle (5 in 1) – €14,99

