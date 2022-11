Launch trailer voor Tactics Ogre: Reborn

Genieten van vele verbeteringen en aanpassingen in deze tactische RPG

Sinds gisteren is Tactics Ogre: Reborn dan eindelijk te spelen. Een nieuwe launch trailer viert deze release en laat goed zien hoe het spel verbeterd is ten opzichte van de 2010 release.

In Tactics Ogre: Reborn ga je als nieuwe speler of veteraan genieten van deze tactische RPG. Het spel heeft verbeterde graphics en audio, maar ook ge-update game design. Zoals vaker het geval in role-playing games kun je je onderdompelen in een verhaal waarin jouw keuzes impact hebben. Maar waarom meer woorden hier gebruiken als de trailer alles duidelijk laat zien!

Benieuwd naar meer verhaal achter het spel? Wat is er eigenlijk aan de hand? Hier een artikel met meer uitleg en de laatste teaser trailer die we kregen voor de release. Ben je hyped voor het spel en een verzamelaar? Dan zul je blij zijn om te weten dat er een artbook wordt gemaakt die volgend jaar uitkomt.

Je kunt Tactics Ogre: Reborn verkrijgen in de eShop voor €49,99. Heb jij het spel al gehaald? Laat hieronder je ervaringen weten.