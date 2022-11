3D Billboard in Japan voor Pokémon Scarlet & Violet

Met een poll: welke starter Pokémon kiezen jullie om het avontuur mee te beginnen?

Het is bijna zover. Met nog een kleine week te gaan is er natuurlijk overal Pokémon nieuws en is The Pokémon Company druk bezig met adverteren. Zo kregen we enkele dagen geleden een toffe nieuwe trailer met veel nieuwe informatie over de game.

Nu heeft The Pokémon Company gebruik gemaakt van een speciaal billboard in Japan. Misschien heb je deze al eerder voorbij zien komen, maar bekijk hieronder eens hoe tof dit er uit ziet!

Vanaf 18 november kunnen we eindelijk los in het nieuwe Pokémon avontuur. Heb je de uitgebreide preview al gelezen? En nu ook meteen maar de vraag, welke starter ga jij kiezen, en waarom?