Nintendo Store Osaka officieel geopend

800 vierkante meter aan Nintendo-merchandise!

Nintendo heeft op 11 november 2022 haar derde officiële Nintendo Store ter wereld geopend. Dit keer in Osaka, Japan.

De eerste Nintendo Store opende haar deuren in 2005 in New York en had 14 jaar het alleenrecht om zich dé officiële winkel van Nintendo te noemen. In 2019 kwam daar verandering met de opening van Nintendo Store Tokyo. Fans in Osaka hebben gelukkig niet zo lang moeten wachten nu de derde winkel officieel haar deuren heeft geopend. Nintendo of America-directeur Doug Bowser deelde dan ook trots wat foto’s op Twitter:

De Japan Times geeft aan dat Nintendo ruim 2000 verschillende Nintendo-artikelen aanbiedt, gepropt in 800 vierkante meter winkeloppervlakte. Mocht je in de buurt zijn, dan kun je de winkel vinden in het Daimaru-warenhuis waar Nintendo binnenkort de verdieping zal delen met Capcom die daar ook haar eigen winkel zal openen. Reden te meer om als gamer even langs te gaan.

