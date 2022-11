Ash Ketchum is wereldkampioen geworden

Ash Ketchum heeft er een nieuwe titel bij, zijn grootste ooit.

Al sinds 1997 (1999 voor Nederland) volgen kijkers wereldwijd de avonturen van Ash Ketchum uit Pallet Town. In ondertussen meer dan 1200 afleveringen kijken we hoe hij zijn droom om Pokémon Master te worden probeert uit te laten komen. In zijn tocht door verschillende regio’s verzamelde hij overal badges om mee te doen aan de leagues. Tot de vorige generatie won die er echter geen enkele. Pas als de eerste Champion van Alola had die eindelijk een grote titel te pakken. Vandaag is echter zijn doel bereikt.

Sinds Pokémon Sword & Shield verschenen drie jaar geleden is Ash Ketchum op pad geweest om deel te nemen aan de Pokémon World Coronation Series. Een toernooi wat over de hele wereld wordt gehouden om de sterkste Pokémon Trainer in de wereld te bepalen. Iets wat natuurlijk perfect aansloot op het doel om Pokémon Master te worden.

Vandaag is dan de laaste aflevering van de finale uitgezonden in Japan en na een intensief gevecht komen Ash & Pikachu als winnaars uit het toernooi. Na ruim 25 jaar heeft Ash dus zijn doel bereikt. Later worden de afleveringen ook nog in Nederland uitgezonden, maar wanneer dat exact zal zijn is nog onbekend.

De toekomst van de serie is nog onzeker

Deze generatie liep het vanaf het begin al anders. In plaats van Ash die de badges van Galar probeerde ter veroveren ging die op pad om de World Coronation Series te beklimmen. Dit om het op te nemen tegen Leon. Onderweg kwam die dan ook veel oude bekenden tegen uit voorgaande series, van May in Hoenn tot Dawn in Sinnoh en zelfs Tracy. Het werd een beetje als een samenvatting gezien van zijn jaren op pad. Veel verwachten dan ook dat dit het laatste seizoen is geweest met Ash in de hoofdrol.

Met nog drie afleveringen te gaan in dit seizoen horen we dat snel genoeg. Echter de vertalingen van de aflevering titels volgens Serebii geven wel een indicatie dat het inderdaad wel eens einde kan zijn voor Ash en Pikachu. De laatste aflevering heet namelijk al: Pokémon! I’m glad I got to meet you!