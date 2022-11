Storyteller vertelt zijn verhaal in maart op de Switch

Hoe gaan al die verhalen ook alweer...?

Ontwikkelaar Daniel Benmergui en uitgever Annapurna Interactive hebben de releasedatum vrijgegeven van Storyteller. Deze werd bekend gemaakt tijdens de Indie World Showcase van gisteren, al was de game maar enkele seconden in beeld. Daar stond namelijk te lezen dat de game vanaf 23 maart 2023 te spelen zal zijn op de Nintendo Switch. Naast deze korte verschijning in de Showcase is er ook een volledige trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Storyteller is een puzzel game waarin jij een aantal bekende verhalen voorgeschoteld krijgt. Je kunt deze sprookjes één op één nadoen… maar je kunt er natuurlijk ook je eigen draai aan geven! Jij bent in dit geval de schrijver! Speel in een comicbook-achtige omgeving met een complete bibliotheek aan personages en thema’s. Helden en schurken, draken, vampieren, zombies, onbeantwoorde liefdes, leugens en geheimen waar iedereen gek van zou worden, speel met het canvas en laat je creativiteit op de vrije loop!