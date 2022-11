Rogue Legacy 2 is nu verkrijgbaar via de Nintendo eShop

Iedereen kan een held zijn!

Gisteren tijdens de Indie World werd Rogue Legacy 2 aangekondigd voor de Nintendo Switch. Ook kreeg de game direct een shadowdrop op de Nintendo eShop voor €24,99. Net als zijn voorganger is Rogue Legacy 2 een game met een uniek eigenschappen en erfgenamen systeem, waardoor deze rogue-lite nog een extra vleugje herspeelbaarheid krijgt. Je kan bijvoorbeeld met een barbaar met een groeiachterstand, een kleurenblinde ninja of een klungelige chef op avontuur gaan. Legt je held het loodje, dan laat je je schatten na aan een van je nabestaanden die nogmaals een poging wagen om de wereld te redden. Speel ook met de nieuwe subklassen en voorwerpen van de Fabled Heroes update, die direct op de Nintendo Switch speelbaar is.

Benieuwd naar Rogue Legacy 2?

Bekijk hieronder de trailer en laat ons weten wat jouw unieke eigenschap is!