Once Upon a Jester verschenen op de Nintendo Switch

Deze game van Nederlandse bodem is vanaf nu beschikbaar!

Once Upon A jester werd begin oktober aangekondigd voor de Nintendo Switch. Toen was alleen bekend dat de game nog in 2022 zou verschijnen, maar daar is gisteren meer duidelijkheid in gekomen. Once Upon A Jester kreeg tijdens de Indie World Showcase namelijk zijn eigen segment, waarin ook de releasedatum naar voren kwam. Deze game, van Nederlandse gamestudio Bonte Avond, is nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop voor €14,99. Een trailer kun je hieronder bekijken.

In Once Upon a Jester ga je op avontuur met Jester en Sok: beste vrienden en partners in crime. Zij hebben een plan bedacht om de koninklijke diamant te stelen, welke ligt opgeslagen in het Koninklijk paleis. De enige manier om hier binnen te komen is om uitgenodigd te worden voor het Royal Theatrical Spectacle. Hier worden alleen de beste shows voor uitgenodigd. De twee beginnen een live improv theater waarbij ze door het land reizen om de beste te worden. Improviseer toneelstukken, zing het hoogste lied en maak grappen om het publiek aan je kant te krijgen en nieuwe vrienden te maken. En he, tijdens zo’n creatieve reis komen de twee er misschien wel achter dat er belangrijkere dingen in het leven zijn…