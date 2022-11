Inscryption onderweg naar de Switch

Niets in deze game is wat het lijkt...

Devolver Digital heeft aangekondigd dat Inscryption naar de Switch komt. Er waren al langer geruchten dat deze vreemde deck-building horror game naar de Switch zou komen. Afgelopen maand verscheen er nog een PEGI Rating, maar tijdens de Indie World Showcase gisteren werd de game kort officieel aangekondigd. Vanaf 1 december kun je met deze titel aan de slag, als je durft. Hieronder kun je een eerdere trailer van de game bekijken.

Inscryption verscheen origineel vorig jaar oktober op steam. Deze vreemde horror game is van dezelfde maker als Pony island en Hex, dus verwacht een dieper verhaal te vinden dan je eerst gedacht had! Inscryption is een deck-building roguelike cardgame met escape room achtige elementen. Het verhaal begint in een hutje met een nogal vijandige carddealer, die je forceert een potje kaarten met je te spelen. Het duurt niet lang voordat je doorhebt dat dit allemaal geen zuivere koffie is, vooral niet wanneer je verliest en hij droog opmerkt dat je maar twee kansen hebt. Kun jij de geheimen van deze hut blootleggen? Of wellicht die van de game zelf…?