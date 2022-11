Sports Story verschijnt komende maand

De maand is eindelijk, nu nog afwachten op welke dag de game verschijnt.

In 2019 werd Sports Story tijdens een Indie World aangekondigd. De verwachting was dat het in 2020 zou gaan verschijnen, maar dat hebben ze bij lange na niet gehaald. Vandaag is er eindelijk meer duidelijkheid gekomen tijdens de Indie World. Het vervolg op Golf Story komt namelijk in december 2022 uit voor de Nintendo Switch. Een exacte datum is er nog niet, maar we weten nu tenminste een maand.

Sports Story staat niet alleen in het teken van sport. Je kunt natuurlijk gewoon tennissen, vissen en golfen. Maar het is nu ook mogelijk om dungeons te verkennen, minigames te spelen en zelfs op zoek te gaan naar schatten!

