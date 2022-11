[Review] Harvestella – Zeer vermakelijke gameplay

Quietus zorgt voor verderf tijdens de wisseling van de seizoen. Lees hier onze review.

Vorig jaar kwam ontwikkelaar Live Wire met de zeer goed ontvangen game, Ender Lilies: Quietus of the Knights. Dit jaar is het de beurt aan de lifestyle-/simulatie-RPG Harvestella. De game wordt ditmaal door de bekende Square Enix uitgegeven, waardoor ik toch wel bepaalde verwachtingen heb van Harvestella. Weet Harvestella mijn verwachtingen waar te maken? Of kan je beter voor een andere lifestyle-/simulatie-RPG kiezen, zoals Rune Factory? Je leest het in onze review.

De dood is nooit ver weg

Wanneer je Harvestella start, heb je de keuze om jouw personage te kiezen en een naam te geven. Veel uiterlijke opties zijn er niet, wat wel leuk had kunnen zijn, maar je kan tussen de geslachten man, vrouw en non-binair kiezen. In het dorpje Lethe word jij buiten gevonden tijdens Quietus. Quietus vindt plaats tussen de wisseling van de seizoenen. Het zorgt ervoor dat alle gewassen sterven en dat mensen ook doodgaan als ze buiten komen. Daarom blijven de mensen binnen wanneer Quietus plaatsvindt. Quietus is ontstaan door een verstoring bij de vier Seaslights, kristallen die normaal de seizoenen regelen. Deze Seaslights staan verspreid over de wereld en jij moet onderzoeken hoe je de verstoring kan oplossen. Daarom ga je op een spannende reis terwijl je thuis de boerderij op orde moet houden.

Het verhaal neemt steeds verrassende wendingen waardoor je door wilt blijven spelen. De side quests zijn een genot om te doen. Waar het vaak in andere farming-spellen gaat om “breng 10 wortelen”, is het in Harvestella serieus leuk om de quest te voltooien. Elke side quest geeft namelijk een stukje inzicht in een personage van een stad. Zo heb je drie kinderen die je steeds uit de problemen moet halen en gaat er een over een behekst huis. Het enige minpunt is dat er geen voice acting is op een enkel gesproken zinnetje tijdens gevechten na. Het is dus een hoop lezen en zelf een stem bij de personages bedenken.

Tiktak doet de klok

In Harvestella heb je te maken met een klok die vrij snel tikt. Je staat meestal om 6:00 op en uiterlijk om middernacht moet je weer slapen. Het enige moment dat de tijd stopgezet wordt, is als je in de menu’s bezig bent. Op de overworld map, waarin je van de ene naar de andere locatie kan, tikt de tijd nog veel sneller voorbij. Het is dus wel noodzakelijk om de tijd goed in de gaten te houden om te bepalen wat je nog kan doen met de resterende tijd. In de ochtend is het slim om tijd te besteden aan jouw land, zodat de gewassen blijven groeien en jouw beesten wel verzorgd worden.

Gelukkig hoef je je niet veel zorgen te maken over de terugreis, als je ver van huis bent. Overal in de steden en dungeons vind je Motus Monolite beelden waar je op kan slaan en jezelf terug kan warpen naar je huis. Mocht je geen Motus Monolite in de buurt hebben, wat heel goed kan tijdens de dungeons, dan kan je altijd een Return Bell gebruiken.

Farming

Het farming-gedeelte van Harvestella is niet heel uitgebreid. Het is degelijk en doet wat je ervan verwacht, maar echt nieuwe dingen introduceert het niet. In het begin kan je alleen wat gewassen verbouwen, wat gelijk een zeer handige manier is om Grilla’s, de munteenheid, te verdienen. Wanneer je voldoende Grilla’s hebt verdiend, kan je jouw keuken laten opknappen en zelfs vee aanschaffen. In de keuken kan je de heerlijkste gerechten bereiden met jouw eigen verbouwde ingrediënten. In tegenstelling tot de losse ingrediënten zou ik zelf de gerechten niet gauw verkopen, omdat ze een hoop HP herstellen en dus handig zijn in dungeons.

Verbeterde gereedschappen om jouw land te bewerken speel je vrij door opdrachten te voltooien. Je kan de upgrades daarvoor dus niet kopen. Gelukkig zijn deze opdrachten zeer toegankelijk en is de kans groot dat je ze ongemerkt al voltooit.

De besturing tijdens het verzorgen van jouw boerderij werkt goed. De knoppencombinaties zijn wel even wennen, maar dat leer je snel zat. Een leuke twist tijdens het verbouwen is Quietus. Na een maand verandert het seizoen en is er dus een dag waarin Quietus plaatsvindt. Echter gaan door Quietus alle gewassen dood. Het is dus zaak om niet vlak voor een seizoenswisseling nieuwe gewassen te planten, want dan kan het zomaar zijn dat je ze nog niet hebt kunnen oogsten.

Prachtige dungeons

Om nuttige voorwerpen en ingrediënten te verzamelen moet je vaak naar dungeons. Ook moet je daarheen om verder te kunnen met het verhaal. Steden komen namelijk vaak na een dungeon die je eerst moet doorkruisen. De dungeons zijn gelukkig zeer divers en zien er prachtig uit. Zo heb je bijvoorbeeld Jade Forest, wat een zeer kleurijk maar groen bos is. Het zijn haast doolhoven soms, omdat je op voorhand nog geen kaart hebt. Die maak je automatisch door nieuwe gedeeltes te ontdekken. Natuurlijk stikt het er ook van de vijanden en FEAR vijanden. Gewone vijanden kan je wel aan, maar FEAR vijanden zijn veel sterkere vijanden die je vaak pas later kan verslaan.

Baasgevechten zijn van een totaal andere orde qua moeilijkheidsgraad. Je moet of de patronen leren of maaltijden spammen om jouw HP te herstellen. Ze kunnen namelijk best pittig zijn als je je totaal niet hebt voorbereid. Echter zijn ze wel geweldig om te ervaren. Het ziet er namelijk prachtig uit met helaas hier en daar wat performance-problemen. Tijdens drukke gevechten zijn er namelijk wat framedrops en over het algemeen is de wereld niet heel erg scherp. Het is soms wat wazig, al heb ik dat op geen enkel moment hinderlijk gevonden. Persoonlijk vind ik Harvestella er gewoon goed uitzien. Tevens is de muziek geweldig. De muziek is namelijk van de bekende componist Go Shiina.

Verschillende vechtstijlen

Om de vijanden te verslaan moet je natuurlijk vechten. Dit gaat via real-time gevechten en jouw personage heeft een bepaalde job. Harvestella werkt namelijk via een jobsystem waarin je vele jobs vrijspeelt naarmate het verhaal vordert. Je begint met Fighter en al snel komt Mage erbij. Zoals je misschien al vermoedt, spelen deze twee jobs totaal verschillend. Fighter is natuurlijk vrij dicht op de vijand effectief, maar als Mage kan je van een afstand aanvallen. Daarbij speel je steeds meer skills en verbeteringen per job vrij. Dat betekent dat je bijvoorbeeld voor Fighter de mogelijkheid om aanvallen te dodgen hebt vrijgespeeld, maar voor Mage nog niet. Dat kan soms verwarrend zijn tijdens gevechten, omdat je dan vaak tussen jobs moet wisselen. Elke vijand heeft een weakness voor iets, bijvoorbeeld elektriciteit.

Later in het verhaal krijg je ook verschillende personages die zich bij jouw party voegen. Door voor die personages bepaalde quests te voltooien kan je de band tussen jou en diegene versterken. Daardoor speel je vaak bepaalde boosts of nieuwe technieken voor gevechten vrij.

Conclusie

Al met al voelt Harvestella vooral als een RPG met wat farming-elementen. Het verhaal in combinatie met de gameplay is perfect als je een wat rustigere game zoekt. Het voert je mee op een mooie reis door de wereld van Harvestella. De prijs van €59,99 is dan wel wat aan de hoge kant, maar ik zou deze game toch zeker aanraden als je op zoek bent naar een sfeervolle game waarin je zelf jouw dag in kan delen.

Mocht je twijfelen of Harvestella wat is voor je, dan kan je de demo proberen. In de demo kan je de eerste twee hoofdstukken spelen. Echter gaat de wereld pas na hoofdstuk 2 open en zijn in de demo geen verbeteringen doorgevoerd. In de volledige game duren de dagen een stuk langer en zijn de laadtijden significant korter. Geef deze game vooral een kans, als het je maar iets aanspreekt.

+ Fantastisch verhaal en side quests

+ Farming werkt goed

+ Dungeons zijn vermakelijk

+ Audiovisueel top

+ Leuke combat

– Performance is minder tijdens drukke gevechten

– Geen voice acting

– Farming-gedeelte is vrij standaard

DN-score: 8,0