Pepper Grinder boort zich een weg naar de Switch

Pepper Grinder boort zich een weg naar schatten.

Pepper is een schatzoeker die schipbreuk heeft geleden en al haar spullen kwijt is geraakt. Met haar boor Grinder probeert ze nu al haar verloren spullen terug te vinden.

In Pepper Grinder boor je in hoog tempo door levels heen om Pepper’s spullen te zoeken. De boor wordt geregeld afgewisseld met andere soorten gameplay. Denk aan het berijden van een robot of schieten met een machinegeweer. Toch draait het grotendeels om het doorlopen van de wereld via boorroutes. Het deed mij een beetje denken aan Yoku’s Island Express, maar dan met een boor in plaats van een pinballetje.

Er zijn genoeg mogelijkheden om nieuwe boren te vinden of te upgraden. Daarnaast kom je ook nieuwe schatten tegen die je kunt verkopen om Pepper op te peppen of onbekende paden te openen.

Pepper Grinder verschijnt volgend jaar op de Nintendo Switch. Er is nog geen specifieke releasedatum.