Meer dan 36 miljoen Nintendo Switch Online lidmaatschappen

Zo! Dat is even een getal om te lezen. Iedereen met een Switch zal vast en zeker wel hebben gezien dat er een mogelijkheid was om een Nintendo Switch Online membership te nemen. Het geeft speciale mogelijkheden, toegang tot een save data cloud én natuurlijk de mogelijkheid tot online play en het spelen van games van oudere consoles.

Nu heeft de president van Nintendo Shuntaro Furukawa vandaag onthult dat er meer dan 36 miljoen leden zijn van deze service. Het nieuws kwam naar voren tijdens een briefing van de financiële resultaten. Hieronder het officiële bericht van Furukawa over dit nieuws:

Nintendo Switch Online, a service that makes Nintendo Switch more fun and convenient, has exceeded 36 million paid memberships as of September 30, 2022. Memberships have grown alongside an increase in users playing Nintendo Switch and the release of titles that support online play. This service offers more than just the ability to play compatible games online. It also provides access to an expanding list of other benefits, such as the growing collection of classic titles. By expanding the range of available play options like this, we believe we can create opportunities for users to continue playing Nintendo Switch for a long time.

We continue to add Nintendo 64 titles for Nintendo Switch Online + Expansion Pack members, as well as access to select paid add-on content at no additional cost.