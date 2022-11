Kijk je mee? Vanavond om 18:00 uur nieuwe Indie World Showcase

Zit jij al klaar voor vanavond?

Afgelopen maandag maakte Nintendo bekend dat het weer tijd is voor een nieuwe Indie World Showcase. We hoeven inmiddels nog maar een paar uurtjes te wachten, want vanavond om 18:00 uur is het eindelijk zover! Dan gaan er tijdens de presentatie namelijk weer vele indiegames aangekondigd worden. De Indie World Showcase zal zo’n 25 minuten duren en is hieronder vanaf het juiste tijdstip te zien. Kijk jij gezellig mee via onze website?