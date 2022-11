Goodbye World is een game over een game

Heb je wel eens een game gespeeld die gaat over het maken van een game? Goodbye World gaat de uitdaging aan en neemt ons mee in deze reis. We gaan op zoek naar het perfecte idee voor een nieuwe game.

Kanii en Kumade zijn twee vrienden die samen games maken. Het wil alleen nog niet zo lukken, hun eerdere games waren namelijk niet zo succesvol. Goodbye World vertelt het verhaal van deze twee vrienden die op zoek gaan naar dat ene baanbrekende idee. Je volgt hun dagelijkse leven door het spelen van levels uit een retro-puzzelplatformgame. Benieuwd of hun vriendschap overeind blijft?

De game verschijnt deze maand nog op de Nintendo Switch.