Fysieke versie van SkateBIRD aangekondigd

De hippe skatende vogels zijn terug!

Limited Run Games heeft een fysieke versie van SkateBIRD voor de Nintendo Switch aangekondigd. Deze gaat via Amazon en hun eigen website verkocht worden. Daarnaast heeft de Amazon versie exclusieve boxart van een rode vogel die een kickflip maakt.

SkateBIRD is sinds september 2021 beschikbaar op de Nintendo eShop voor € 16,79. In de game bestuur je coole vogels op een skateboard en ollie, grind en kickflip je er op los in meerdere grote skateparken. Voltooi missies om je reputatie te vergroten en kleed je vogels aan met hoedjes en accessoires om een levende SkateBird-legende te worden.

De fysieke versie van SkateBIRD kan vanaf 15 november gepre-orderd worden via de website van Limited Run Games en Amazon. Meer weten over SkateBIRD? Lees dan de review van Jorden!