Zet de bloemetjes maar alvast buiten want Botany Manor verschijnt volgend jaar op de Nintendo Switch

Heb je geen groene vingers? Dat is geen enkel probleem hoor!

Zijn planten net zoals bij mij een onderdeel van jouw leven? Dan is Botany Manor, een game van Balloon Studios en Whitethorn Games, vast wel iets voor jou! Vanavond werd dit puzzelspel tijdens de Indie World Showcase aangekondigd. Hoewel de exacte releasedatum nog onbekend is, weten we al wel dat deze titel ergens in 2023 zal verschijnen. Heb je de presentatie gemist? Wees dan niet getreurd! Je kunt ‘m namelijk heel gemakkelijk hier terugkijken.

Heb jij in het echte leven het probleem dat elke kamerplant bij jou dood gaat? In Botany Manor is dat geen probleem, want groene vingers hoef je voor dit spel absoluut niet te hebben! In de game speel je als het personage Arabella Green, een gepensioneerde botanicus die haar eigen landhuis heeft. Je verzorgt hier fantastische tuinen door puzzels op te lossen die in het teken staan van, hoe kan het ook anders, planten. Weet jij alle zaadjes op te graven, deze in potten te doen en op zoek te gaan naar hun ideale habitat?

Ben je benieuwd geworden naar Botany Manor? Bekijk dan de onderstaande trailer!