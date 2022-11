Blanc komt op 17 februari 2023 naar de Switch

Ontdek de artistieke game Blanc!

Afgelopen juni kregen we een eerste blik op de unieke game Blanc. Vandaag is er tijdens de Indie World bekendgemaakt dat de game op 17 februari 2023 zal verschijnen. Het is tevens een console-exclusive.

In de game speel je met een hert of een jong wolfje die hun weg naar huis moeten vinden in een besneeuwde wildernis. Dit doel zul je bereiken door puzzels op te lossen In de hanggetekende, zwart-witte wereld van de game. Zowel de wolf als de vos hebben unieke eigenschappen die benodigd zijn voor het oplossen van deze puzzels. In de wereld zal ook een volledig tekstvrij verhaal worden vertelt. De game is zowel offline als online in co-op speelbaar.

Ga jij Blanc halen volgend jaar? Laat het ons weten in de reacties!