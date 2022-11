A Little to the Left krijgt verrassingsrelease

A Little to the Left is nu speelbaar!

Tijdens de Indie World-presentatie is A Little to the Left aangekondigd voor de Nintendo Switch. We hoeven bovendien niet meer op de game te wachten, A Little to the Left is vanaf vandaag verkrijgbaar in de Nintendo eShop. In deze puzzelgame draait het allemaal om het ordenen van alledaagse objecten in een huis. Het spel is ontwikkeld door Max Inferno en laat spelers patronen vinden in alledaagse objecten die je in een huis tegen kan komen.

A Little to the Left bevat vanuit zichzelf al flink wat puzzels, maar dagelijks zullen er ook nieuwe puzzels verschijnen om je op uit te leven. Benieuwd geworden? Bekijk dan vooral de launchtrailer hieronder.