Stray getoond als Game Boy-demake

Een video laat zien hoe PlayStation-game Stray eruit zou hebben gezien als het voor Nintendo’s Game Boy gemaakt zou zijn. YouTube-kanaal 64 Bits heeft een video vrijgegeven van hun demake van de game Stray. Hierin is te zien hoe de game eruit zou hebben gezien als Stray niet voor PlayStation-consoles gemaakt zou zijn, maar voor Nintendo’s geliefde retro-handheld: de Game Boy.

Stray kwam in juli uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en Windows-pc’s en werd direct een hit. Je speelt in de game een zwerfkat die moet overleven in een cyberpunk-achtige stad met robots als inwoners. En hoewel de indie-titel onder andere geprezen werd voor de grafische pracht, laat deze video zien hoe sfeervol de Game Boy beelden in 8-bit kon tonen.

YouTube-kanaal 64 Bits staat vooral bekend om hun parodieën op games, maar hun talent in animatie wordt ook getoond in hun verschillende demakes. Zo hebben zij onlangs video’s gepost over hoe Elden Ring eruit zou hebben gezien op de SNES en Mass Effect op de Game Boy Advance. Helaas zal de Game Boy-demake van Stray nooit uitkomen, maar we kunnen wel dromen over de monochrome avonturen van de zwerfkat als we zelf opgerold in ons mandje liggen.

