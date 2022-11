[Review] Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom – Een uitstekend vervolg

Is dit tweede deel in de Doraemon Story of Seasons-serie een succes? Je leest het hier.

In 2019 verscheen de eerste Doraemon Story of Seasons-game op de Nintendo Switch. Deze beoordeelden wij toen als uitstekend. Recent verscheen het losstaande vervolg op de game, genaamd Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom. Is deze boerderij-game met Noby en Doraemon in de hoofdrol net zo’n succes? Of kan je beter de eerste game halen? Je leest het in onze review.

Een verre planeet

Nadat Noby wat onenigheid heeft gehad met zijn ouders, wil hij graag met zijn vrienden naar een verre wereld. Met de gadgets van Doraemon is dat natuurlijk geen probleem. Al snel landen Noby, Doraemon en zijn drie andere vrienden op de onbekende planeet. Algauw treffen ze een jongen, genaamd Lumis, aan die gewond is. Ook in dit geval komen de gadgets van de robotkat goed van pas. Lumis is snel weer op de been en leidt je vervolgens rond op deze onbekende plek. Deze wereld ziet er prachtig uit en er is genoeg om te doen. Lumis vraagt je zelfs of je wilt helpen de boerderij op te knappen en te runnen. In ruil daarvoor kan je in het huis op het stuk land verblijven.

Helaas blijkt al snel dat niet iedereen even blij is met alle gadgets van jouw vriend. De koningin eist zelfs dat alle gadgets worden afgenomen, omdat de veiligheid anders in het geding is. Alleen hoe kom je dan ooit nog thuis? Jij moet Noby gaan helpen om van de boerderij een groot succes te maken, zodat de koningin hopelijk van gedachten gaat veranderen.

De opzet van het verhaal is vrij simpel, maar het geeft natuurlijk wel een goede reden om de boerderij goed op te bouwen. Wanneer eenmaal de intro is geweest, start het spel echt. Je krijgt alle ruimte om te doen wat je wilt en er is totaal geen tijdsdruk om weer huiswaarts te keren. Dit zorgt ervoor dat het spel net zo ontspannend is als het eerste deel.

Een bomvolle dag

Tijdens het spelen valt onmiddellijk op dat de tijd veel minder snel gaat dan in het vorige deel. In dit deel duurt een in-game minuut namelijk twee seconden in de echte wereld ten opzichte van de één seconde in de vorige game. Best handig, want je hebt elke dag voldoende te doen. Natuurlijk kan je ook jouw eigen plan trekken en niet de opdrachten voor het verhaal volgen. Beetje bij beetje ruim je het land op en ga je gewassen verbouwen. De gameplay is hetzelfde als in andere Story of Seasons-games. Zo kan je later ook dieren houden, die je wel voldoende aandacht moet geven, en bepaalde processen automatiseren. Daarnaast moet je altijd opletten dat je voldoende stamina hebt, want je wilt niet wakker worden in het ziekenhuis.

Afhankelijk van de tijd en het seizoen zijn er bepaalde soorten vissen en insecten te vangen. Ook kan je overal ingrediënten vinden of zelfs de mijnen in. Persoonlijk vind ik de mijnen in dit deel beter werken dan in het vorige deel. De mijnen zijn zeer belangrijk voor het verzamelen van materialen, zodat je jouw gereedschappen kan verbeteren. Je hebt namelijk bijna altijd een tekort aan die materialen.

Een levendige wereld

Daarnaast kan je op onderzoek in de wereld om de verschillende bewoners te ontmoeten. Elk van deze bewoners heeft zo zijn taak en verhaal. Het is serieus vermakelijk om ze dagelijks te spreken en een cadeautje te geven om de band op te bouwen. Hoe beter de band, hoe meer je te weten komt over hun verhaal. Zo heb je een personage die ten koste van alles wil verbergen voor zijn vader dat hij ook smid probeert te worden. Het is heel mooi om te zien hoe dat verhaal zich ontvouwt en de band tussen de personages verandert.

Naast praten en cadeautje geven kan je de bewoners helpen wanneer ze een request hebben. In zo’n request vragen ze bijvoorbeeld om een specifiek gewas of ingrediënt. Door dat dan te geven verbeter je de band en krijg je een mooie hoeveelheid geld. Geld komt altijd van pas en is op meerdere manieren te verdienen. Je kan bijvoorbeeld wat je verbouwt hebt verkopen, maar ook vissen of insecten. Ongeveer alles wat je verzamelt kan geld opleveren, maar je kan het natuurlijk ook aan je medebewoners geven. Al met al genoeg opties.

Plattegrond

In het begin moet je het helaas doen met een plattegrond om te navigeren. Helaas is door het perspectief amper te zien hoe je ergens kan komen. De paden op de plattegrond lijken nou eenmaal niet op de paden die je zelf tegenkomt. Daardoor is het in het begin vrij lastig om te leren hoe je ergens kan komen. Het is vooral een kwestie van uitproberen en de route onthouden. Gelukkig verandert dit later wel, maar waarom? Dat zie je wanneer je zelf de game speelt. Het is tevens zeer prettig dat in dit deel duidelijk wordt aangegeven wanneer de winkels open of dicht zijn. Hiervoor hoef je alleen op de plattegrond te kijken en je weet gelijk hoe het zit.

Persoonlijk vond ik het vrij hinderlijk dat jouw tas bijna onmiddellijk vol zit. In het begin heb je namelijk maar tien vakjes, wat niet veel is natuurlijk. Een paar keer vissen en je kan weer terugrennen naar jouw boerderij om de zooi te dumpen. Door upgrades kan je jouw tas vergroten, daarom zou ik daar echt prioriteit aan geven.

In co-op speelbaar

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom is speelbaar met twee spelers. In deze modus deel je de stamina-balk, waardoor deze wel veel sneller leegloopt. Dat is iets om in de gaten te houden. Echter is dit natuurlijk wel een zeer leuke modus om met een vriend of kind samen te spelen. De wereld ziet er namelijk prachtig uit met zijn waterverf-stijl. De muziek is lekker rustgevend en je bent zo een aantal uren verder. Het is echt een game waar je heel veel uren in kan stoppen zonder dat het gaat vervelen.

Conclusie

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom is een zeer leuk nieuw deel in de serie. De minpunten die in de vorige game zaten zijn aangepakt. Omdat er zoveel te doen is en je compleet vrij gelaten wordt, ben je zo een aantal uren verder met spelen. Het spel is namelijk zeer lastig weg te leggen, omdat het zo verslavend is. Mocht je twijfelen of de game wat voor je is, dan kan je de demo in de Nintendo eShop downloaden. Al met al is Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom voor €49,99 een aanrader voor iedereen die zin heeft in een boerderij-game.

+ Goede gameplay

+ Voldoende taken om uit te voeren

+ Doe waar je zelf zin in hebt

+ Mooie artstijl

– In het begin is je tas veel te snel vol

– Plattegrond is in het begin niet handig in gebruik

DN-score: 8,2