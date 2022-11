Nintendo Benelux wordt opgenomen door Nintendo of Europe

Gelukkig zonder ontslagen of kantoorsluitingen.

In de recente financiële briefing heeft Nintendo bekend gemaakt dat sommige namen in de Nintendo-wereld vanaf volgend jaar gaan verdwijnen. Eén van die namen zal Nintendo Benelux zijn. De naam is omvattend voor het kantoor wat alle activiteiten regelt binnen de Benelux. Echter zal vanaf juli 2023 deze naam verdwijnen. Vanaf dan is het onderdeel opgenomen door Nintendo of Europe. Naast Benelux zal deze instantie ook France en Ibérica opnemen in hun bedrijfsstructuur. Hierna zal de naam ook veranderen naar Nintendo of Europe AG.

Wij hebben ondertussen een reactie gevraagd van Nintendo over deze sluiting en wat het zou betekenen voor lokale activiteiten zoals aanwezigheid op Comic Con en marketing. Hier kregen wij de volgende reactie op:

De lokale kantoren behouden grotendeels hun functies, inclusief sales en marketing, met de uitzondering van enkele interne bedrijfsondersteunende functies die worden afgehandeld door Nintendo of Europe. De herstructurering omvat geen ontslagen of kantoorsluitingen. Nintendo Benelux

Het is dus goed om te horen dat er geen ontslagen of sluitingen gepland zijn. Je zult dus niet bang hoeven te zijn dat je een reparatie naar Duitsland zult moeten opsturen of dat er geen Nintendo meer is op Belgische of Nederlandse game-evenementen.