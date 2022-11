Nieuwe informatie over Pokémon Scarlet & Violet

Great Tusk en Iron Treads? Wat zijn deze nieuwe Pokémon?

Gisteren werd er al aangekondigd dat er vandaag om 15:00 uur een nieuwe trailer zou gaan verschijnen. Deze is zoals verwacht zojuist verschenen op YouTube. De trailer kan je hieronder bekijken. In deze trailer zie je een mooie compilatie aan gameplaybeelden. Daarbij wordt de muziek van het door Ed Sheeran ingezongen lied Celestial gebruikt.

In de trailer worden twee nieuwe Pokémon geteaset. Het gaat om Great Tusk en Iron Treads. Great Tusk zal te vinden zijn in Scarlet Book wat een verhaal is in Pokémon Scarlet. Iron Treads is onderdeel van Violet Book in Pokémon Violet. Meer hierover kan je hier vinden.

Naast dat al bekend was dat je een speciale Pikachu met Tera-type Flying krijgt als je de game voor 28 februari 2023 speelt, is er nu ook een andere bonus bekendgemaakt. Spelers die Let’s Go Pikachu/Eevee, Sword/Shield, Brilliant Diamond/Shining Pearl of Legends: Arceus hebben kunnen een Rotom Phone-hoesje krijgen. Elk van die spellen heeft zo zijn eigen hoesje, wat betekent dat er vier te krijgen zijn. Als je dat hoesje wil ophalen in de game, moet je naar de vrouw voor de trap van het plein Mesagoza. Dat punt bereik je na ongeveer twee uur spelen.

Tera Raid Battles en Pokémon Home

Tevens zijn de eerste Tera Raid Battles aangekondigd. Als eerste zal Eevee de hoofdrol hebben van 24 tot 27 november. Deze zal dan veelvuldig voorbijkomen met verscheidene Tera Types.

Daarnaast zal Charizard van 2 december tot 4 december en van 15 december tot 18 december te vinden zijn in speciale Tera Raid Battles. Deze Charizard is zeer speciaal en kan eenmalig per savefile gevangen worden. Normaal gesproken kan je Charizard niet vangen in Scarlet & Violet. Hij zal tijdens dit event de Mightiest Mark hebben en een Dragon-Tera Type. Deze Raid Battles kan je vinden in zwarte Tera Raid Crystals. Zwarte Tera Raid Crystals staan erom bekend een zeer sterke Pokémon te hebben en wanneer je hem verslaat, kan je zeer goede items krijgen.

Pokémon Home comptabiliteit met Pokémon Scarlet & Violet staat gepland voor lente 2023. Helaas zullen Pokémon-spelers er een tijd op moeten wachten.

Ga jij Pokémon Scarlet & Violet halen op 18 november? Heb jij onze preview al gelezen? Laat het ons weten in de reacties!