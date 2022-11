Vanaf eind januari zal Crown Zenith verkrijgbaar zijn.

Op 20 januari zal er door The Pokémon Company International een speciale uitbreiding van Pokémon-kaarten uitgebracht worden. De Crown Zenith-lijn zal nieuwe gevechtstijlen introduceren en heeft een nadruk op speciale artwork op de kaarten. Perfect voor de echte verzamelaars die houden van de artwork dus.

De set die alleen in speciale bundels te krijgen zal zijn bevat een Galarian Gallery-deelset. Deze deelset bestaat uit kaarten met afbeeldingen die de karakters van de Pokémon en personages tonen. Deze set bestaat uit alle soorten kaarten die er zijn. Of het nu VSTAR is of een Supporter. Drie kaarten die aan aangekondigd zijn, zijn als volgt: Mewtwo VSTAR, Darkrai VSTAR en Hisuian Zoroark VSTAR. Uniek is dat verschillende kaarten dit keer gekoppeld kunnen worden tot één grotere afbeelding.

Naast VSTAR komen er ook weer V, VMAX en Radiant Pokémon in de uitbreidingsset terug. Zo is er onder andere een Radiant Charizard die in de set zit.

Kaarten uit Crown Zenith zitten in de volgende producten:

Crown Zenith Elite Trainer Box: tien Crown Zenith booster packs, één kaart met speciaal artwork van Lucario VSTAR en verschillende spelaccessoires

tien Crown Zenith booster packs, één kaart met speciaal artwork van Lucario VSTAR en verschillende spelaccessoires Crown Zenith -collectie van Regieleki V of Regidrago V: vier Crown Zenith booster packs, één promokaart en één extra grote kaart van Regieleki V of Regidrago V en één niet-V holografische promokaart

vier Crown Zenith booster packs, één promokaart en één extra grote kaart van Regieleki V of Regidrago V en één niet-V holografische promokaart Crown Zenith -miniblikken: twee Crown Zenith booster packs en één stickervel

twee Crown Zenith booster packs en één stickervel Crown Zenith Special-collectie van Pikachu VMAX: vijf Crown Zenith booster packs, één geëtste promokaart en één extra grote promokaart van Pikachu VMAX en één holografische promokaart van Pikachu V

vijf Crown Zenith booster packs, één geëtste promokaart en één extra grote promokaart van Pikachu VMAX en één holografische promokaart van Pikachu V Crown Zenith-blikken: vijf Crown Zenith booster packs en één full-art promokaart van Galarian Articuno, Galarian Zapdos of Galarian Moltres

vijf Crown Zenith booster packs en één full-art promokaart van Galarian Articuno, Galarian Zapdos of Galarian Moltres Crown Zenith -speldjescollectie van Rillaboom, Cinderace of Inteleon: drie Crown Zenith booster packs, één promokaart van Rillaboom, Cinderace of Inteleon en één bijbehorend speldje

drie Crown Zenith booster packs, één promokaart van Rillaboom, Cinderace of Inteleon en één bijbehorend speldje Crown Zenith Premium Playmat-collectie van Morpeko V-UNION: vijf Crown Zenith booster packs, vier Morpeko V-UNION-kaarten, één kaart van Professor Burnet, één speelmat en één extra grote kaart

vijf Crown Zenith booster packs, vier Morpeko V-UNION-kaarten, één kaart van Professor Burnet, één speelmat en één extra grote kaart Crown Zenith Premium Figure-collectie van Shiny Zacian of Shiny Zamazenta: elf Crown Zenith booster packs, één geëtste promokaart van Shiny Zacian V of Shiny Zamazenta V, één bijbehorend Shiny-poppetje en Shiny-speldje en één set kaarthoesjes

Ben je benieuwd naar meer informatie over het T.C.G.? Kijk dan op de officiële site of lees één van onze specials. We hebben er over VSTAR, Radiant Pokémon en de Lost Zone.