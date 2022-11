[Prijsvraag] Win Pokémon Scarlet & Violet goodies

Om alvast in de stemming te komen voor de Pokémon-release geven wij wat goodies weg!

Over 11 dagen verschijnen Pokémon Scarlet & Violet voor de Nintendo Switch. En om dat te vieren hebben wij een speciale prijsvraag in samenwerking met Nintendo Benelux. Nintendo heeft namelijk wat speciale goodies beschikbaar gesteld. In onderstaande afbeelding kun je alvast zien welke het zijn.

Om mee te doen hoef je alleen maar de opdrachten van onderstaande Gleam uit te voeren. Iedere deelopdracht is een extra kans dus iedereen heeft maximaal vijf lootjes om te verdienen. Let er wel op dat het mailadres wat je voor Gleam gebruikt overeenkomt met je account op Daily Nintendo.

Win: Pokémon Scarlet & Violet goodies

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar zal via de mail die geregistreerd staat bij Daily Nintendo benaderd worden voor de prijs. Deze prijs wordt verzonden door onze partner Nintendo Benelux. Hiervoor zullen zij de benodigde persoonsgegevens doorkrijgen. Deze worden alleen gebruikt voor het verzenden van de prijs. Daily Nintendo en Nintendo Benelux zijn niet verplicht een vervangende prijs beschikbaar te stellen wanneer deze in bijvoorbeeld de post kwijtraakt.