Pokémon Scarlet & Violet krijgen morgen nieuwe trailer

Morgen om 15:00 uur een nieuwe trailer. Wat verwacht jij te zien?

Over 1,5 week, op 18 november, verschijnen Pokémon Scarlet & Violet voor de Nintendo Switch. Eerder hebben we al een preview gepubliceerd waarin we wat nieuwe elementen tonen. Zojuist is er een Twitter-bericht verschenen op het account van Pokémon. Daarin kondigen ze aan dat er morgen een nieuwe trailer verschijnt. Wat er precies getoond gaat worden, is onbekend. Wel weten we dat de trailer om 15:00 uur Nederlandse tijd op het YouTube-kanaal van Pokémon online komt.

Gisteren werd Gimmighoul aangekondigd en werd er bekend dat er een link tussen Pokémon Go en Scarlet & Violet komt. Wat verwacht jij morgen te zien? We horen het graag in de vorm van een reactie.

