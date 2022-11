Maak je klaar want aanstaande woensdag is het tijd voor een nieuwe Indie World Showcase

Zet 9 november maar alvast in jouw agenda!

Het is inmiddels alweer twee maanden geleden dat we een normale Nintendo Direct hebben gehad. Hoewel er vorige maand ook een speciale Direct rondom de nieuwe The Super Mario Bros. Movie was, werden hier verder geen spellen in aangekondigd. Desondanks verschijnen er alsnog regelmatig indiegames op de Nintendo Switch, waarvan er een aantal te zien zijn in een Indie World Showcase. Binnenkort is het weer zover want aanstaande woensdag, op 9 november om 18:00 uur, kunnen we met z’n alle weer naar een gloednieuwe presentatie kijken. Welke spellen er precies in voorkomen is onbekend, maar zoals te zien is in onderstaand Twitterbericht zal de Indie World Showcase ongeveer 25 minuten duren.

Kijk op woensdag 9 november om 18:00 uur naar een nieuwe Indie World met ongeveer 25 minuten aan info over indiegames die binnenkort naar de Nintendo Switch komen!



Bekijk 'm hier live: https://t.co/GWRS58vXAh pic.twitter.com/LeqdxcpP2e — Nintendo Nederland (@NintendoNL) November 7, 2022