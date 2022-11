Gloednieuwe Sonic Frontiers footage op dag voor de release

Famitsu toont bijna 10 minuten aan nieuwe beelden

Sonic-fans zullen met smart zitten te wachten op de release van Sonic Frontiers, welke morgen dan eindelijk zal verschijnen. En ondanks dat er nog geen definitieve scores aan de game zijn uitgedeeld, zijn er vandaag wel gloednieuwe gameplaybeelden verschenen van Sonic’s eerste echte open wereld-game. Het Japanse Famitsu publiceerde bijna 10 minuten aan nieuwe footage welke je hieronder kunt bekijken.

En terwijl eerste indrukken van de game afgelopen zomer niet altijd even best waren, blijkt uit meer recente previews dat de game wellicht helemaal niet zo slecht is als gedacht. Zou SEGA in de zomer simpelweg ongelukkig gekozen beelden en demo-versies hebben gekozen? We zullen nog heel even moeten wachten op de eerste reviews, maar onderstaande beelden tonen in elk geval voldoende snelle en op het oog vermakelijke gameplay.