Launch trailer voor Space Tail: Every Journey Leads Home

Achter je staart aanzitten of toch maar de wereld verkennen.... moeilijke keuzes

De bijzondere 2.5D platformer van RedDeerGames en Longterm Games kwam afgelopen week uit op de Switch. Het spel werd in mei al aangekondigd en nu hebben we ook een launch trailer. Mooi om een voorproefje te krijgen en je hopelijk met genoeg hype over de streep te trekken het spel te halen.

Je ziet het al in de trailer, je speelt in Space Tail: Every Journey Leads Home als een trouwe viervoeter. Vroeger hebben wij als mens ook honden de ruimte in gestuurd voordat we dat met mensen durfden. In deze game speel je als Bea, een hond die het wel heeft overleefd. Net als in Stray kun je duidelijk in de huid van het karakter kruipen. Je kunt blaffen, achter je staart aan rennen én je zintuigen zijn een belangrijk onderdeel van de game. Je platformt en puzzelt je een weg door de wereld heen met vijanden én vrienden op je pad.

Space Tail: Every Journey Leads Home is te verkrijgen in de eShop voor tijdelijk €13,99 en zal vanaf 3 december €19,99 kosten.