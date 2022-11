Gimmighoul, is de recentste onthulde Pokémon

The Pokémon Company heeft officieel de Pokémon Gimmighoul onthuld. Een Pokémon met twee vormen.

The Pokémon Company heeft officieel de Pokémon Gimmighoul onthuld. Deze nieuwe Pokémon is vaag al eens voorbij gekomen in een eerdere trailer en eerder vandaag heeft Pokémon dan ook de Pokémon geteased via een site. Nu is die dan eindelijk onthuld. De Pokémon verschijnt in twee vormen. De Chest Form en Roaming Form en beiden zijn in de onthullingsvideo te zien. Echter, hoewel het dezelfde Pokémon is, missen er nog wat details voor de Roaming Form. Zo zijn de Ghost-type en ability: rattled onthuld voor de Chest Form, maar voor de Roaming is er nog niets onthuld op de officiële site.

In een tweede video kom je wat meer van de achtergrond te weten. Zo krijg je in een gesprek tussen Professor Willow en Jacq (een biologie leraar uit Paldea) meer te weten over de twee verschillende vormen van de Pokémon. Zo zou een Roaming Form Gimmighoul nog nooit zijn gevangen en gaat die zelf op pad om munten te zoeken. Wanneer een trainer in de buurt komt laat die alles vallen en rent weg.

De Chest Form manipuleert echter anderen om munten voor hem te verzamelen. De Pokémon komt dan ook de kist waar die in zit niet uit en blijft heerlijk op z’n plekje tussen de vele munten. De video sluit vervolgens af met dat er een link zal komen tussen Scarlet & Violet en Pokémon Go. Hoe dit gelinked gaat worden is onbekend, maar het zou goed kunnen dat het net als met Meltan gaat werken.

