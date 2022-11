Ghost Song krijgt launch trailer

Kosmische terror en mysterie in deze meeslepende metroidvania

Eindelijk is de actie platformer Ghost Song er dan. Humble Games en Old Moon hebben een launch trailer gedeeld om hun harde werk te tonen.

Het spel ziet er tof uit, en vooral in de trailer valt ook op dat er veel storytelling is verwerkt in dialoog, verhaal maar ook de omgevingen waar je doorheen gaat. De 2D metroidvania is een avontuur van zelf ontdekking, oude mysteries en kosmische terror. Wat kun je ontdekken /herinneren? door het verkennen van de tunnels en laboratoria?

Ghost Song is nu verkrijgbaar in de Switch eShop voor €19,99. Heb jij het spel al gehaald of heeft de trailer je over de streep getrokken? Laat het hieronder weten.