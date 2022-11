The Pokemon Company opent mysterieuze “Chest” website

Wat zou dit kunnen betekenen?

The Pokémon Company heeft eerder vandaag een mysterieuze nieuwe website online gezet. Op de website was niet veel meer te zien dan een kist, met in de linkerbovenhoek drie cijfers, 000. Niet veel later veranderde dit, en iedereen die zelf op de site gaat kijken zal zien dat de cijfers nu op 199 staan. De kist is ook ineens open, en onder de kist zijn drie knoppen verschenen, waarbij je de kist van verschillende kanten kunt bekijken. Ook is er een optie om in te zoomen, al veranderd daarmee verder niets.

Het is momenteel onduidelijk wat de site moet voorstellen, maar het is aan te nemen dat het iets met Pokémon Scarlet en Violet te maken heeft. Iedereen die de website de afgelopen weken in de gaten heeft gehouden weet dat er meerdere keren nieuwe Pokémon zijn geïntroduceerd, op verschillende manieren. Dit zou net zoiets kunnen zijn, al is het wel een mysterieuze. Misschien een soort Mimic Pokémon?

Je kunt hier de website zelf bekijken. We gaan ervan uit dat de website de aankomende uren/dagen verder geüpdatet wordt. Pokémon Scarlet en Pokémon Violet komen op 18 november naar de Switch, dus we gaan ervanuit dat we van te voren wel een antwoord hebben. We houden jullie in ieder geval op de hoogte!