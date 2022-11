[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 45

Wij zetten wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Sonic Frontiers

Verschijnt op: 8 november 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Het eerste volledig open world avontuur van Sonic staat op het punt te beginnen! Het belooft een avontuur als nooit tevoren te worden terwijl je met de blauwe Hedgehog en zijn vrienden de wereld van Starfall Island verkent. Ga vijanden te lijf in dichtbevolkte bossen, hoge watervallen en bloedhete woestijnen. En mis je toch de traditionele lineaire Sonic Gameplay? Dan geen zorgen, want voor de afwisseling zijn er ook Cyberspaces beschikbaar. Hierin krijg je uitdagingen voorgeschoteld met dezelfde razendsnelle lineaire Sonic-gameplay die je gewend bent.

Sifu

Verschijnt op: 8 november 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Sifu is een roguelike game met een unieke twist. Jij speelt namelijk een Kungfu leerling die uit is op wraak. In verschillende omgevingen neem je het op tegen groepen vijanden, maar let op. Als je verslagen wordt krijg je niet een nieuw personage, maar wordt je een stukje ouder. Om het spel dus uit te spelen is het een race tegen de klok. Kun je het verhaal tot een einde brengen voordat je karakter te oud is om door te gaan? Geen zorgen trouwens, als je ouder wordt krijg je ter compensatie ook nieuwe moves om mee te werken.

Tactics Ogre Reborn

Verschijnt op: 11 november 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Tactics Orge Reborn is een tactische role-playing game zoals o.a. Triangle Strategy en Final Fantasy Tactics. Het is een remake van de in 2010 uitgebrachte Tactics Ogre: Let Us Cling Together, welke op zijn beurt weer een remake is van het origineel uit 1995. het verhaal neemt je mee naar de Valerian Isles, waar op dit moment een onrustige vrede hangt tussen de drie facties die deze eilandengroepen beheren. Deze vrede blijft natuurlijk niet lang hangen, en al snel wordt je meegesleurd in een politiek intrige waarbij jouw keuzes bepalen hoe het verhaal verder gaat.

Wat verder verschijnt in de week van 7 tot en met 13 november:

8 nov. 2022: Cobra Kai 2: Dojos Rising – €49,99

8 nov. 2022: Orcen Axe – €3,60

9 nov. 2022: Super Woden GP – €11,99

9 nov. 2022: ARK: Dinosaur Discovery – €9,99

9 nov. 2022: Advent Calendar – €24,99

10 nov. 2022: Jurassic World Aftermath Collection – €29,99

10 nov. 2022: Orbital Bullet – €14,99

10 nov. 2022: THE Bass Fishing – €13,99

10 nov. 2022: Machinika Museum – Gratis

10 nov. 2022: Geometric Sniper – €2,99

10 nov. 2022: Aragami 2 – €34,99

10 nov. 2022: Multiversepool – €3,50

10 nov. 2022: Cyber Velocity Run – €6,99

10 nov. 2022: Pixel Game Maker Series: Angel’s Blood– €10,29

10 nov. 2022: Space Ducks: The Great Escape– €4,99

11 nov. 2022: Milk inside a bag of milk inside a bag of milk and … – €7,99

11 nov. 2022: Windosil – €9,99

11 nov. 2022: Atari 50: The Anniversary Celebration – €39,99

11 nov. 2022: Lord of the Click III – €4,99

11 nov. 2022: Hot Tentacle Shooter – €4,99

11 nov. 2022: Pet Shop Snacks Premium Edition– €6,99

11 nov. 2022: Save Room – €4,99

11 nov. 2022: Brain Memory – €4,99

11 nov. 2022: Kamikaze Veggies – €12,99

