First 4 Figures komt met Urbosa beeldje

Nu blijft alleen Daruk nog over.

First 4 Figures heeft een nieuw beeldje aangekondigd voor hun ‘Champion Series’-lijn. Het gaat hierbij om een beeldje van Urbosa. Deze zal een standaard en Exclusive Edition krijgen. First 4 Figures heeft al beeldjes van Link, Zelda, Revali en Mipha in hun assortiment. Nu is de beurt aan Urbosa om deel te worden van de collectie. De Goron-strijder Daruk blijft nog als enige over zonder beeldje.

First 4 Figures heeft een teaser gedeeld waarin de verschillen tussen de twee uitvoeringen van het beeldje worden uitgelicht.

Zoals in de video beschreven bevat de ”exclusive edition” van dit beeldje een Sheikah Eye-symbool met ingebouwde lichtjes op de base waarbij je kunt kiezen tussen twee verschillende standen verlichting. Dit zijn de static mode en animated mode en zijn beide blauw van kleur. Onderop het figuur zal een limited edition benummering geprint worden, zodat je precies kan zien hoeveel kopers je voorgingen. Tot slot zitten er nog een USB-C kabel, oplaadbare batterij, authenticatiekaart en exclusieve premium verpakking inbegrepen bij deze versie van het beeldje.

De Exclusive Edition is op dit moment al te bestellen via de website van First 4 Figures. Tijdens de Early Bird periode kun je deze met korting bestellen en dit kan tot 25 november aanstaande.

Ben jij van plan Urbosa in huis te halen? Heb jij al een beeldje van First 4 Figures in je kamer staan? Laat het ons weten in de reacties!