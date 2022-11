Switch versie Redout 2 ontvangt Summer Pack DLC en update

Nieuwe omgeving, nieuwe races!

Raceliefhebbers opgelet! Twee weken geleden kwam er een DLC voor deze supersnelle racegame uit, genaamd “Summer Pack”. Deze DLC bevatte o.a. 4 gloednieuwe racetracks, maar net zoals de game zelf liet de Switch versie van de DLC even op zich wachten. Maar nu is het zover. De DLC is zowel los als onderdeel van de Season Pass te koop. Een trailer met de hoogtepunten van de DLC kun je hieronder bekijken. De game heeft daarnaast ook een grote update gekregen, welke o.a. een aantal gameplay en UI dingen verbeterd en nieuwe opties aan de game toevoegt. Zo kun je nu bijvoorbeeld Time Attack races snel opnieuw starten. De volledige lijst met patch notes kun je hier bekijken.

In de nieuwe DLC staat de Caribbean Dam centraal als nieuwe omgeving. Spelers zullen hier 4 nieuwe racetracks vinden, 30 nieuwe cosmetics, en gigantische robot krabben! Daarnaast maakt de game het makkelijk om de nieuwe content te spellen. Wanneer je in een multiplayer lobby zit hoeft alleen de host de DLC te bezitten om de nieuwe banen te kunnen spelen.