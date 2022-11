It Takes Two krijgt launchtrailer

De game is vanaf vandaag beschikbaar!

It Takes Two is een game die in 2021 verscheen op o.a. Steam, de Playstation en Xbox. Hij wordt gezien als één van de betere titels van dat jaar, en vanaf vandaag is hij ook beschikbaar op de Switch. Om dat te vieren is er een launchtrailer online gezet, die nog even de interresante kanten van dit bijzondere avontuur in het zonnetje zet. De trailer kun je hieronder bekijken.

It Takes Two is een co-op game avonturen game. Het is vergelijkbaar met Hazelight Studio’s vorige game, A Way Out, dat eveneens niet alleen gespeeld kon worden. Dat is met It Takes Two ook het geval. Maar geen zorgen, als lokale Co-op niet wil kun je met een Friend’s Pass een vriend uitnodigen om gratis mee te spelen. In game speel je als Cody en May, een vurig koppel dat op de rand van een scheiding balanceert. Wanneer ze echter worden omgetoverd tot levende poppen zullen ze samen moeten werken om de vele obstakels te overwinnen. Help elkaar langs puzzels en lachwekkende momenten en beleef een oprecht en hilarisch verhaal.