Figment 2: Creed Valley komt begin 2023

En een nieuwe trailer die ons meer laat zien.

Een nieuwe trailer geeft ons veel nieuwe gameplaybeelden én een leuk nummer om naar te luisteren. Figment 2: Creed Valley is al een tijd geleden aangekondigd en hebben we zelfs nog recent op Gamescom kunnen spelen. Daar was het erg leuk om te zien en dat heeft zich in de trailer hieronder ook goed vertaald.

Waar de eerste game ging over het overwinnen van je angsten, gaat Figment 2 over het maken van belangrijke keuzes in het leven, en hoe deze je als persoon beïnvloeden. De game speelt in op psychologische thema’s, maar doet dit wel op een vrolijke en abstracte manier. Voor fans van deel 1 is het ook goed om te weten dat de combat één van de belangrijkste focus punten was en deze nu een stuk vloeiender aanvoelt. Voor een meer diepgaande kijk naar de game raad ik de eerder genoemde hands-on aan, Maarten gaat hier goed de diepte in met details van het spel.

Het belangrijkste nieuws dat de trailer aangeeft is natuurlijk een releasedatum. Of nou ja datum, we hebben eindelijk een release maand: februari 2023. Ga jij het spel halen? Wat vind je van de trailer? Laat het hieronder weten.