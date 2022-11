Sherlock Holmes: The Awakened krijgt trailer

Begin 2023 verschijnt deze remake op de Nintendo Switch.

Afgelopen juli kondigde Frogwares een remake van Sherlock Holmes: The Awakened aan. Echter was het wel noodzakelijk om voor dit project via Kickstarter geld binnen te halen. Alles liep voorspoedig en inmiddels is er een nieuwe trailer gedeeld. De game staat gepland voor een release in het eerste kwartaal van 2023 op de Nintendo Switch en andere platformen.

Sherlock Holmes: The Awakened verscheen voor het eerst in 2006 met een remaster in 2008. In deze remake zal de game van de grond op opnieuw opgebouwd zijn. Daarnaast wordt de verhaallijn uitgebreid en zullen er onder andere meer sidequests zijn. In deze game duik je in de Cthulhu Mythos van H.P. Lovecraft. Deze bijzondere mix zal het briljante detective werk van Holmes combineren met de duistere, onnatuurlijke horror van Lovecraft.

