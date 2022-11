Rating voor Ghost Trick gespot in Korea

Ahh, the tension of a crime scene. Nothing like it, baby!

De ‘The Game Rating and Administration Committee of Korea’ heeft een aantal nieuwe spellen een rating gegeven en tussen deze spelen zit een opvallende titel: Ghost Trick. Ghost Trick: Phantom Detective is namelijk een Nintendo DS-spel uit 2010 uitgegeven door Capcom. De uitgever die hoort bij deze rating is Gamepia. Dat is de studio die Capcom-spellen uitgeeft in Korea. Er is nog niks officieel bekendgemaakt, maar dit zou kunnen betekenen dat het spel een nieuw leven ingeblazen gaat worden.

In Ghost Trick: Phantom Detective spel speel je als Sissel, een geest. Hij is overleden en zit nu in de geestenwereld, maar hij heeft een speciale gave: hij kan mensen redden door de laatste vier minuten voor hun dood aan te passen. Door middel van zijn Ghosttricks kun je voorwerpen gebruiken; een ladder kan je openvouwen om bij andere voorwerpen te komen, en een bel kun je rinkelen om iemand af te leiden. Het spel is geschreven door niemand anders dan Shu Takumi, de bedenker en schrijver van de eerste vier delen van Ace Attorney alsmede de vorig jaar gelokaliseerde The Great Ace Attorney Chronicles.

Bron