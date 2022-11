Ontdek de DLC-pakketten van Mario + Rabbids Sparks of Hope

Rayman keert eindelijk terug!

Drie nieuwe avonturen komen in 2023 naar Mario + Rabbids Sparks of Hope! Ubisoft heeft via Twitter meer details gegeven over de nieuwe DLC-pakketten.



In de eerste DLC, de Toren van Doooom, nodigt Madame Bwahstrella je uit om haar multidimensionale toren te bezoeken. In dit nieuwe vechtspeltype vecht je je een weg naar de top van de toren om Spawny, een terugkerend karakter uit Mario + Rabbids Kingdom Battle, te redden. De Toren van Doooom verschijnt begin 2023.

Reis naar een gloednieuwe onbekende planeet in het tweede DLC-pakket dat middenin 2023 uitgebracht wordt. In dit pakket verken je nieuwe omgevingen, ontmoet je leuke personages en ontdek je geheimen. Maar pas op, want ook nieuwe vijanden liggen op de loer.

De terugkeer van een legende! In het laatste DLC-pakket gaan Rabbid Mario, Rabbid Peach en Rayman op een episch avontuur en ontdekken ze een nieuwe, mysterieuze plek. Het derde DLC pakket is eind 2023 verkrijgbaar.

Alle drie de DLC-pakketten zijn onderdeel van de Season Pass, die voor 30 euro via de eShop aangeschaft kan worden en ook inbegrepen is in de Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition. DLC-pakket 2 en 3 kunnen ook los worden gekocht. DLC-pakket 1 dus niet.



