Sonic Frontiers krijgt een extra visuele boost

Sonic Frontiers wordt kunstmatig verbeterd op de Nintendo Switch.

Het duurt niet lang voor Sonic Frontiers wordt uitgebracht op de Nintendo Switch. Blijkbaar maakt de game gebruik van een speciale techniek om de grafische kwaliteit wat te verbeteren.

Het goede nieuws is dat de techniek ook al gebruikt wordt door Nintendo zelf. Het zogenoemde ‘FSR 1.0 Image Upscaling’ is een toepassing van AMD om games een extra kwaliteitsimpuls te geven. Splatoon 3 en Nintendo Switch Sports kregen deze extra laag al over de game heen, maar nu blijkt dat ook Sonic Frontiers er gebruik van gaat maken. De boost in kwaliteit zou overigens niet moeten zorgen voor een slechtere performance. Daar zit echter meteen het minpunt van deze gebruikte techniek.

Waar games op de Nintendo Switch vooral gebruik maken van FSR 1.0, gaan aankomende games van Xbox en PlayStation al over op de nieuwere FSR 2.0. Er is niet officieel bekend gemaakt, waarom zowel Nintendo als SEGA hier niet voor kiezen. Waarschijnlijk heeft het te maken met de hardware beperkingen van de Nintendo Switch. De FSR 2.0 techniek geeft weliswaar nog betere grafische prestaties, maar de kans op performance verslechtering is groter.

We zullen de release en de vergelijkingsvideo’s even moeten afwachten. Ga jij Sonic op de Nintendo Switch spelen of op een andere console? Sonic Frontiers verschijnt op 8 november.