[Review] Nacon RIG 500 Pro HC vs. RIG 300 Pro NC – beiden uitermate geschikt voor de Switch

RIG-headsets hebben de afgelopen jaren nogal eens van eigenaar gewisseld. Zo was het eerst een tijd van Plantronics, maar is het ondertussen van de uitgever Nacon. Wij konden twee headsets testen. Beiden zijn bedrade headsets in verschillende prijsklassen. Daarom een iets andere review dan normaal. Ik zal hier namelijk meer kijken naar de twee producten tegelijk.

Wat zit er in de doos?

RIG-headsets zijn op zich erg duurzaam verpakt. De verpakking bestaat vooral uit karton en daarvan is het meeste ook weer gerecycled. Het enige plastic wat wordt gebruikt is een dun laagje om de frame van de headset te beschermen. Verder zitten in beide verpakkingen een paar boekjes met informatie en natuurlijk de headset.

Voor de 500 Pro is er alleen nog wat extra’s aan toegevoegd. Deze headset heeft namelijk een microfoon die losgeklikt kan worden en die zit er dus los in. Ook heeft de 500 Pro een voucher voor een Dolby Atmos licentie. Deze is echter niet te gebruiken voor de Switch dus heb je vooral wat aan wanneer je op meer platformen speelt (PC en Xbox in dit geval).

De prijzen van de headsets liggen met €79,99 (500 Pro) en €29,99 (300 Pro) wel flink uit elkaar en deels zit dat dus ook in hoe de headsets zelf zijn gemaakt. Zo is de 500 Pro gemaakt met een metalen frame en de 300 Pro met een plastic frame. Beiden zijn erg flexibel, maar de metalen frame voelt toch net wat luxer en steviger dan het plastic frame, wat dus een deel van het prijsverschil verklaart. Toch voelen ze beiden niet breekbaar aan.

RIG 500 Pro HC

Comfort hoog in het vaandel

RIG heeft comfort hoog in het vaandel. Beide headsets zijn namelijk erg licht ondanks dat er één van metaal gemaakt is. Dus ook voor langere sessies blijven ze comfortabel op het hoofd zitten. Dit komt ook door het zachte kussentje wat in het frame zit bij de 300 Pro en de elastische tussenband bij de 500 Pro. Hierdoor komt de frame zelf nooit op je hoofd wat dus irritatie tegen gaat.

Wel moet ik zeggen dat hoewel ze beiden erg fijn zitten en het lang vol te houden is, dat ik het kussentje van de 300 Pro toch net iets comfortabeler vindt dan de band van de 500. Het voelt namelijk net wat zachter aan op je hoofd.

Compatibiliteit

Beide headsets werken gewoon met je Switch, maar eigenlijk alleen fijn in handheld-mode. Dit aangezien je de headset in je Switch moet stoppen en de kabels niet uitzonderlijk lang zijn om relaxed op de bank te zitten terwijl de Switch in een dock staat (of je bank moet redelijk dichtbij staan). Daar buiten werken ze geweldig. Door de jackplug passen ze namelijk eigenlijk wel op ieder apparaat. Dus mocht je buiten een Switch nog een PlayStation, PC of Xbox hebben, werken ze ook perfect.

RIG 300 Pro NC

Kwaliteit

Het verschil in audiokwaliteit tussen de twee valt op zich niet heel erg op wanneer je ze met de Switch gebruikt. Beiden zijn erg goed qua stereo-geluid. De balans tussen tonen ligt erg goed waardoor je niet alleen muziek, maar ook stemmen goed kan horen. Het grootste verschil merk je wanneer je op de PC of Xbox ze gaat gebruiken en je Dolby Atmos aan gaat zetten.

Waar je ook merkt dat een verschil in kwaliteit zit is de microfoon. Niet alleen is de 500 Pro luxer aangezien je hem kan muten door hem omhoog te flippen, maar ook de audiokwaliteit van een opname is stukken beter. Nu gebruik je de microfoon waarschijnlijk niet erg veel met een Switch, maar je merkt dat de 500 bijvoorbeeld een stuk minder ruis opvangt dan de 300.

Conclusie

Beide headsets zijn meer dan prima producten. Ze zijn licht, goed geprijsd en zullen niet snel breken. De 500 Pro HC zou ik wel eerder aanraden als je een multiplatform-speler bent. Dit aangezien onder andere de code voor Dolby Atmos die er bij geleverd wordt.

Daarnaast voelt de 300 Pro NC een stukje goedkoper aan. Wat hem nog steeds perfect maakt voor een eerste headset, maar als je net wat luxer wilt je toch snel naar de 500 Pro zal gaan. De audiokwaliteit is echter van beiden van flink hoge kwaliteit. Hoger dan je zou verwachten voor deze prijsklassen.

DN-Score (300 NC): 8.0

DN-Score (500 HC): 8.8