N64-profielafbeeldingen beschikbaar voor leden van NSO+

Vorige week kondigde Nintendo drie extra voordelen aan voor leden met Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Deze zullen van november 2022 tot en met januari 2023 gelden. Als onderdeel daarvan zouden er op 2 november profielafbeeldingen in het teken van N64 verschijnen. Vanaf vandaag tot en met 7 december 2022 om 01:59 uur kan je de eerste van de drie ladingen icoontjes kopen. Deze zijn in de Nintendo Switch Online-app op de Nintendo Switch te vinden.

De eerste lading bestaat uit 33 stukjes en per stuk kosten ze 10 platina punten. Tien daarvan staan in het teken van Super Mario 64, tien in het teken van Kirby 64: The Crystal Shards en tien in het teken van The Legend of Zelda: Majora’s Mask. De laatste drie zijn afbeeldingen van de N64-console en -controller zelf.

Daarnaast zijn er drie nieuwe missies die je kan voltooien om extra platina punten binnen te sprokkelen. Hiervoor hoef je alleen maar Super Mario 64, Kirby 64: The Crystal Shards en The Legend of Zelda: Majora’s Mask op te starten in de Nintendo 64-app op de Switch. Voor elk opgestart spel krijg je 100 platina punten. Deze missies zijn een maand geldig net als de profielafbeeldingen.

Ga jij alle stukjes kopen en de missies voltooien? Wat vind jij van al deze stukjes? Laat het ons weten in de reacties!