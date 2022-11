Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer en download de demo in de eShop!

Vandaag is het eindelijk zover, het vervolg van Doraemon Story of Seasons is namelijk vanaf nu te spelen op Nintendo’s hybride console. Eerder dit jaar werd Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom aangekondigd tijdens een Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, maar Switch-bezitters hoeven dus niet langer meer te wachten op dit simulatiespel van uitgever Bandai Namco Entertainment. De game kent twee verschillende versies: de ene is enkel het basisspel en de andere bevat downloadbare content. Daarom gaat de ene titel voor een bedrag van €49,99 over de digitale toonbank en de andere, inclusief DLC, voor €59,99. Mocht je twijfelen of Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom iets voor jou is kun je in de Nintendo eShop gratis de demoversie uitproberen. Om het basisspel te downloaden heb je ongeveer 2,9 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom komen Doraemon, Noby en hun vrienden terecht op een onbekende planeet. Hier gaan ze hun nieuwe vriend helpen om zijn droom waar te maken. Hij wil namelijk graag een boer worden, maar daar heeft hij jouw hulp hard bij nodig. Je moet akkers omploegen, gewassen oogsten en voor al het vee zorgen. Daarnaast komen de geheime gadgets van Doraemon ook geregeld van pas. Bovendien is dit spel zowel alleen als met een vriend lokaal te spelen. Weet jij een nieuw thuis te maken?

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!