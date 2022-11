Succesvolle Kickstarter LunarLux komt naar de Switch

Geïnspireerd door geliefde games, en dat merk je!

Misschien heb je er iets van voorbij zien komen op Kickstarter maar zo niet dan zal het vast interessant zijn om te weten dat LunarLux binnen 12 uur het doel van $10,000 had behaald. Op dit moment zit het spel ruim boven de $40,000. Met het behalen van deze mijlpijl is de stretch goal behaald om het spel naar de Switch te halen. Freedom Games is de uitgever en CosmicNobab Games de ontwikkelaar.

Kijkend naar de art en trailer (hieronder) zie je een duidelijke anime inspiratie. Het spel wordt omschreven als een verhaal rijk, anime geïnspireerd RPG avontuur dat plaatsvind op de maan. Het team geeft ook aan dat Mega Man Battle Network, Undertale en Mario & Luigi inspiratie zijn geweest voor het spel. In de trailer hieronder zie je alle geplande gameplay mogelijkheden en een glimps naar de stijl en het verhaal. De invloeden van bovengenoemde spellen is overduidelijk.

In LunarLux speel je als Bella. Zij en de rest van de mensheid leeft op de maan na een ramp op aarde. Nu komt er een antimatter komeet aan die iedereen bedreigt, dezelfde die ook verantwoordelijk was voor de ramp op aarde. Bella vecht zich een weg over de maan om een manier te vinden de komeet tegen te houden.

Bijna alles in het spel is interactief. Zo kun je vrienden worden met… stenen? Honden tig keer aaien voor speciale dialoog, en meer! Verder gebruikt LunarLux een turn & action battle systeem waarbij timing net zo belangrijk is als het kiezen van je volgende aanval. Er zijn daarnaast 40 actieve en 30 support skills te kiezen die je in combat kunt combineren voor unieke effecten en combo’s.

Naast de krijger Bella is er ook haar robot sidekick Tetra. Deze kan via controle panelen in netwerken duiken om daar problemen en obstakels op te lossen. Een unieke vorm van gameplay die goed afwisselt met Bella.

De Kickstarter is bijna voorbij, maar absoluut het waard om hier nog te bekijken. LunarLux zelf staat gepland voor het najaar van 2023. Ben jij hyped? Laat het hieronder weten.