Lonesome Village is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer en gameplaybeelden!

Ongeveer twee jaar geleden begon ontwikkelaar Ogre Pixel met het inzamelen van geld voor Lonesome Village. Het doel om $20.000 op te halen werd binnen 24 uur al ruimschoots gehaald. Toen werd er vrijwel meteen duidelijk dat de game naar Nintendo’s hybride console ging komen, maar de vraag was toen nog wanneer. Begin vorige maand kregen we hier eindelijk antwoord op en sinds vandaag hoeven Switch-bezitters niet langer meer te wachten. Het puzzel-avonturenspel is namelijk vanaf vandaag verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. De titel gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank en om Lonesome Village te downloaden heb je 803 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Lonesome Village kruip je in de huid van een Coyote, genaamd Wes. Nadat er iets vreemds in het dorpje is gebeurd zijn alle huizen weggevaagd. De ontwikkelaar heeft zijn inspiratie gehaald uit spellen zoals The Legend of Zelda en Animal Crossing. Dit is goed terug te zien in de gameplay. Wat echter opvalt, is dat de game geen gevechten bevat.

Ben je benieuwd geworden naar Lonesome Village? Bekijk dan onderstaande releasetrailer. Ook kun je hieronder meteen gameplaybeelden bekijken van het YouTube-kanaal Handheld Players.