Flink wat info en screenshots voor Dragon Quest Treasures

Pfoeh wat een info. Monsters, Daggers en Catapults. Monster Medley maar ook een Dagger Gauge en en en!

Er is meer informatie vrijgekomen voor Dragon Quest Treasures. Square Enix heeft deze keer combat en gevechten voor ons klaargezet. Het gaat hier om hoe je daadwerkelijk gevechten aangaat en veel meer.

Je kunt in Dragon Quest Treasures met Mia en Erik op avontuur op de vliegende eilanden van Draconia. Als je een gevecht aangaat kunnen de helden met maximaal drie monsters een party vormen. De gevechten zelf zijn daarna vrij simpel, geen rare knoppen combinaties want je monsters doen het werk voor je. Tijdens een gevecht hoef je niet achterover te leunen met Mia of Erik als je dat wat saai vindt. Met behulp van de Dragon Daggers en Catapults kun je jouw team helpen.

De daggers healen je team terwijl de catapults op meerdere manieren kunnen supporten. De catapults zijn vooral nuttig. Zo kun je er vijanden mee raken van grote afstand, ver voordat ze jou kunnen bereiken. Je kunt er ook wat mee healen of buffs geven, maar er is ook elemental ammunitie. Met de verschillende elementen kun je dus precies kiezen welke ammunitie je moet gebruiken om de meeste schade te doen. Er is zelfs speciale munitie om monsters makkelijker naar jouw kant te halen.

In combat is er ook de Monster Medley. Als je met Erik, Mia en de verschillende monsters in je team op een specifieke manier je aanvallen combineert krijg je een Monster Medley en kun je veel meer damage doen.

Als laatste is er in combat ook een speciale Dagger Gauge. Elke hit die Erik en Mia raken laadt deze gauge op. Als deze vol is kunnen Erik, Mia óf je monsters een unieke super aanval uitvoeren. De Dagger Gauge kun je zien onder het portret van Erik en Mia en kun je met maximaal drie ‘charges’ opladen. Elke charge is een Unleash the Dragon aanval óf een Wild Side buff.

Ja, ja, met de Dagger Gauge kunnen Mia en Erik ook een buff activeren waarmee ze hun survival instinct naar 100% draaien. Alle stats gaan hiermee omhoog evenals movement speed. Met deze sterke buff kun je losgaan in damaging combos terwijl je door het gevecht heen rent.

Buiten combat is er ook een toffe functie getoond. Je kunt je monsters zeggen om te verzamelen of gevechten op te zoeken. Met “Gather round!” gaan ze er op uit om te helpen met de omgeving verkennen en spullen te zoeken. Met “Go, go, go!” zoeken ze gevaar op om het gevecht mee aan te gaan.

Hieronder nog een hele rij aan afbeeldingen om je hopelijk een wat beter beeld te geven naast de tekst. Wat vindt je van deze manier van combat? Zijn er zo genoeg mogelijkheden of mist het nu juist diepgang? Of is dit juist een perfecte volgende stap? Laat het hieronder weten. Dragon Quest Treasures komt in ieder geval uit op 9 december dit jaar!

Een volle 5 aanval sterke medley Een compleet opgelaten gauge onderin met de optie voor Unleash the Dragon Wild Side in actie! Een unieke Unleash the Dragon aanval