The Oregon Trail komt naar de Nintendo Switch

Ervaar The Oregon Trail als nooit te voren!

Vorig jaar verscheen The Oregon Trail op abonnementendienst Apple Arcade. Vandaag is er door Gameloft bekendgemaakt dat ditzelfde spel ook naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Switch-bezitters kunnen vanaf volgende maand, op 14 november, met deze game aan de slag. Hoewel de Nederlandse prijs momenteel nog onbekend is weten we wel dat het spel $29.99 gaat kosten. Om te vieren dat dit nieuws vandaag naar buiten is gekomen is er tevens meteen een trailer verschenen. Mocht je hier benieuwd naar zijn dan kun je deze onderaan dit artikel bekijken.

The Oregon Trail is terug waardoor je het kunt ervaren als nooit te voren! In het spel beleef je als speler niet alleen spannende reizen, maar ook historische en extreme tochten. Kies jouw eigen reisgenoten, vul je huifkar met voorraden en begin aan een avontuur die vol zit met lastige keuzes en gevaren. Ook kom je voor onverwachte situaties te staan zoals sneeuwstormen, gebroken ledematen en slangenbeten. Bovendien is de titel natuurlijk ook een stuk mooier geworden waardoor je kunt genieten van charmante personages in pixel art, 3D-omgevingen en de allernieuwste lichteffecten.