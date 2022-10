PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse krijgt releasedatum

Horror-fans kunnen zich klaarmaken voor een nieuw deel in de PROJECT ZERO-serie!

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse ook een release in het Westel zal krijgen. Vandaag heeft Koei Tecmo ook bekendgemaakt per wanneer we de game hier kunnen spelen. De horrorgame zal vanaf 9 maart volgend jaar verschijnen voor Nintendo´s hybride console. Een nieuwe trailer is tevens vrijgegeven en kun je hieronder bekijken. Er zullen twee versies in de eShop verschijnen, te weten een standaard editie alsmede een Digital Deluxe Edition. De laatstgenoemde versie bevat ook een digitaal artbook en een Rogetsu Isle Dinner Party Costume Set.

PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse is het nieuwste deel in de PROJECT ZERO-serie. Deze horrorspellen staan in Amerika en Japan bekend onder de naam Fatal Frame. In dit nieuwe deel volg je Ruka Minazuki die als kind mysterieus verdween en nu op zoek is naar antwoorden. Hiervoor verken je een verlaten ziekenhuis om samen met je Camera Obscura je herinneringen terug te krijgen. Onderweg kom je echter kwade geesten tegen die je ook met behulp van de camera zult moeten verdrijven.

Kijk jij naar deze nieuwe horrorgame uit? Laat het ons hieronder weten!