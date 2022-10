Mario + Rabbids: Sparks of Hope heeft een sterrencast aan componisten

De muziek uit Mario + Rabbids: Sparks of Hope is geschreven door drie grote componisten. Wist je dat?

Ubisoft heeft met Mario + Rabbids: Sparks of Hope een toptitel afgeleverd. Wij gaven de game al een prachtig cijfer. Niet alleen de gameplay is ontzettend leuk, maar met dit tweede deel heeft de muziek ook een flinke upgrade gekregen. De soundtrack is gemaakt door maar liefst drie bekende componisten in de videogame-wereld.

Onbekende namen, ontzettend bekende games

Voor mij zijn deze componisten in ieder geval bekend. Ik kan mij goed voorstellen dat er bij veel van jullie echter niet direct een belletje gaat rinkelen. Al hoop ik dat natuurlijk wel.

De eerste componist heeft namelijk de volledige soundtrack gecomponeerd van Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Grant Kirkhope ken je daarnaast hopelijk vooral van zijn muziek uit Banjo Kazooie, Donkey Kong 64 of Yooka-Laylee. Deze invloeden zijn ook duidelijk te horen in de Mario + Rabbids serie. Luister maar eens naar Jinjo Village uit Banjo Tooie.

De tweede componist, Gareth Coker heeft ontzettend veel verschillende dingen gedaan. Van muziek uit Minecraft tot aan Halo Infinite en Ori. In Mario + Rabbids: Sparks of Hope hoor je eigenlijk een soort mix van deze drie games. Het is tof dat Gareth Coker steeds opnieuw experimenteert met nieuwe muziek. Bij hem hoor je daardoor wat minder invloeden van eerder werk. Een aanrader is zijn muziek uit de twee Ori games, bijvoorbeeld deze:

Last but not least heeft Ubisoft, Yoko Shimomura weten te strikken om mee te werken aan de game. Haar werk uit Final Fantasy 15 is bijvoorbeeld ongelooflijk mooi. Echter zullen veel van jullie haar werk uit de Kingdom Hearts serie misschien wel kennen. Voor Mario + Rabbids: Sparks of Hope zijn haar composities een mooie tegenhanger van de muziek die Grant Kirkhope heeft gemaakt.

De muziek van Mario + Rabbids: Sparks of Hope is genieten geblazen met al deze talentvolle componisten. Sinds afgelopen vrijdag staat de volledige soundtrack op alle streaming-diensten, zoals Apple Music en Spotify. Naar welke videogame-muziek luister jij het liefst?